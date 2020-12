Pati Chapoy, Sergio Andrade y Gloria Trevi frente a frente en audiencia por demanda multimillonaria, revelan

CIUDAD DE MÉXICO.-Fuerte notica se dio a conocer este día y es que revelaron que Pati Chapoy se verá frente a frente con Sergio Andrade, según afirmó el periodista Jorge Carbajal.

Cabe mencionar que la conductora de Ventaneando, según dicen, tuvo un romance con el productor musical de Gloria Trevi.

"Incluso eso lo dijo Sergio, que habían tenido una relación amorosa porque Pati lo buscaba y le insinuaba cosas hasta que él dijo: Bueno, pues es mi amiguita, pues órale, va", comentó.

Agregó:

"Entonces aceptó Sergio, eso lo contó el mismo Sergio Andrade en algún momento. El caso es que toda esa amistad, todo ese rollo siguió, incluso cuando Chapoy se va para TV Azteca, al grado que en algún momento que ven que Gloria está aflojando la fuerza en Televisa la invitan para que se integre a la televisora del Ajusco".

"Filip", el compañero de programa de Carbajal, indicó además que incluso le ofrecieron a la Trevi hacer películas, telenovelas y otro proyectos.

"Porque pues, una compañía de televisión que estaba empezando, con una entrella de ese tamaño, pues era la combinación perfecta. Ahí empieza la historia, pienso yo", afirmó.

Por su parte, Carbajal señaló que entonces Gloria y Sergio llegan a Azteva, todo negociado por medio de Pati Chapoy, quien solo le pasaba el informe a Ricardo Salinas Pliego.

"Llegan a acuerdos todos y se llevan a ambos a la televisora, ahí firman el gran contrato. Recuerdo que Gloria estaba con su pelazo suelto al lado de Sergio y Pati firmando el contrato y todos los medios de comunicación ahí estaban. La tuvieron en Ventaneando y Gloria se veía muy feliz".

Sin embargo, comentó el periodista, a días después de firmado los contratos, Gloria y Sergio se regresan a Televisa.

"Entonces fue cuando TV Azteca se quedan colgados y hablan de que hubo un anticipo de dinero, que nunca lo regresaron, supuestamente, e inicia el pleitazo. Se dice que se regresaron a Televisa porque les había ofrecido más dinero que Azteca, pero hubo gato encerraro, que nunca nos enteramos realmente qué fue lo que pasó".

"En Televisa la presentan como el regreso de la hija pródiga, y hace el tour en todos los programas, y hasta Jacobo Zabludovsky la entrevista", recuerda "Filip.

Entonces por esta traición a TV Azteca, termina la amistad entre Sergio Andrade y Pati Chapoy, afirman.

"Terminaron odiándose las dos partes terriblemente. Pati se sintió burlada y robada, y Sergio se sintió traicionado en Azteca porque, dicen, que algo no les cumplieron y por eso se regresaron a Televisa. Desde ahí inicia todo el tema del odio de Chapoy a Gloria Trevi y hacia Sergio, y es donde empeizan a indagar y buscar para ver por dónde los pueden atacar", declara Jorge Carbajal.

Añade:

"Y es cuando aparece Aline Hernández, que había sido corista de Gloria Trevi, y esposa de Sergio Andrade... entonces hablan con ella y le dicen que cuente su historia, y Azteca la apoya, y hasta hacen el libro "La Gloria por el Infierno" que fue un escandalazo, donde revelaron secretos de Gloria y Sergio". Aline tiempo después tuvo telenovela y hasta programa en Azteca.

Carbajal indica que a esas alturas Pati ya sabía muchísimo sobre Sergio, y que sólo era cuestión de entrevistar a la gente involucrada para sacarle los "trapitos al Sol".

"El caso es que ponen a la reportera Laura Suárez, y encuentra al hijo de Karina Yapor en España, abandonado, y Karina estaba con Gloria y con todas las muchachitas viviendo en Brasil, y se hace un escándalo muy fuerte. Llegan hasta la cárcel, todo lo que se dijo en Azteca, los cinco años de Gloria en prisión, y luego empiezan las demandas".

Trevi demandó a Pati Chapoy por toda la inforamción que dieron sobre ella, y por el dinero que sacaron al difundir su historia.

"Se dice que a lo largo de todos estos años Azteca obtuvo 183 millones de dólares, que es lo que pide Gloria como indemnización".

El periodista dice que después de salir de la cárcel Gloria regresó a la escena musical y comenzó a tener éxito y TV Azteca vuelve a poner los programas y es entonces cuando la cantante se les va con todo y los demanda en Estados Unidos.

Según Carbajal esta demanda tiene años, y ha sido muy larga, incluso Pati dice que trataron de llegar a un acuerdo con Gloria, dicho acuerdo consitía en pagar lo que estpan pidiendo, pero que no se lo iban a dar a ella, se lo depositarían a una fundación de maltrato a las mujeres, lo que rechazó.

"Resulta que me acabo de enterar que este febrero ya por fin será la gran audiencia en la que se presentará Pati Chapoy y Gloria Trevi. Dentro de las pruebas que presenta Azteca en la corte de Texas contra Gloria dice que la artista les pagó a las otras mujeres del supuesto clan para que hablaran a favor de ella, hay comprobantes de pago, de avión, de hotel y muchas cosas más. Eso lo presentan contra Gloria".

"Se dice que Mary Boquitas podría testificar a favor de TV Azteca, y sería un trancazo grande, pero no es nada comparado con lo que viene. Y es que nos enteramos que en Azteca buscaron a Sergio Andrade para platicar con él y ofrecerle que testifique a favor de Pati. Le ofrececieron un dineral y limpiar su imagen, disculpase públicamente con él a cambio de que vaya y testifique".

"Si están platicando con Sergio me parece que hay dos opciones: Una, que testifique contra Gloria, que se me hace difícil; o podría ser que lo estén tratando de convencer de que llegue a algún acuerdo Gloria y Azteca, eso me suena más lógico", dice Carbajal.

Por último, dijo que no se sabe si llegarán a acuerdos con Sergio Andrade, pero de que la audiencia es en febrero, es un hecho.