Participante de Guerreros 2020 le manda mensaje a Bárbara de Regil

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los múltiples escándalos en los que ha estado envuelta Bárbara de Regil, por las opiniones que ha dado, Ferka, participante de Guerreros 2020 le manda contundente mensaje.

En varias ocasiones, a la actriz la han tachado de “ignorante”, “racista”, “clasista”, entre otros, por ello María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, declaró que su compañera debería aprender a cerrar la boca.

“Creo que hay que ser responsables; uno de verdad tiene que saber lo que dice en redes sociales, no puede abrir la boca a lo güey. No nada más hay que ejercitar el cuerpo, hay que ejercitar la cabeza. Me irrita la gente que habla de cosas que no sabe, que ella no se fije cómo dice las cosas… considero que a veces la señora no sabe ni lo que dice, de todo se vuelve tendencia y se escuda siempre en: ‘Soy humana y cometo errores’”, comentó.

La también actriz mencionó que de Regil debería dejar de justificarse por los comentarios que hace y admite que se enojó cuando Bárbara dijo “Ay que prieta, que fea”.

Si eres figura pública tienes una responsabilidad, porque puedes levantar la voz, y lo que dijo me irritó de sobremanera.”, dijo.

Con información de Tv y Novelas.