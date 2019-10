Participación de Boneta en segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” no es segura

MÉXICO.- Diego Boneta llegó a México para dar promoción a la película ‘Terminator: Destino oculto’; sin embargo, sorprendió al confesar que hasta este momento su participación en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” no es segura.

Desafortunadamente no caray, hay mucha gente metida detrás, gente que quiere que pase, otras que no, y ya sabes cómo es, a mí me encantaría que así suceda, pero desafortunadamente no soy yo el que tiene la última palabra, reveló en entrevista.