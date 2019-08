Participa ex de Khloe Kardashian en “Dancing With the Stars”

MÉXICO.- Lamar Odom es uno de los participantes de la nueva temporada del programa de danza de la emisora ABC, Dancing With the Stars, y el ex de Khloe Kardashian confesó que ve su participación en el espectáculo de talentos ‘como una bendición’ en su vida.

El jugador de baloncesto de 39 años debutará en la tele el 16 de septiembre y ha confesado que está muy entusiasmado.

En una entrevista a la revista People, Lamar habló sobre el programa: “Espero que solo me dé fuerza en todo lo que hago. Todos los días trato de mejorar y mejorar, para ser una mejor persona. Espero poder enseñar lo mejor de mí”, señala.

“Por supuesto, solo por estar vivo y estar en el escenario y bailar frente a América, es una bendición”.

Otros participantes de la nueva temporada incluyen a la cantante country Lauren Alaina, al actor de Dawson’s Creek James Van Der Beek, entre otros.