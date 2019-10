Paris Hilton tiene una nueva amiga mexicana y es del Barrio Bravo de Tepito

CIUDAD DE MÉXICO.-Paris Hilton tiene una "nueva mejor amiga", llamada Lupita La Cigarrita, quien es mexicana y orgullosamente del Barrio Bravo de Tepito.



Desde el 2017 la sonidera se volvió viral gracias a un video en donde le agradece a la rubia su ayuda a los damnificados del sismo del 19 de septiembre.



Ahora que la socialité regresó a México para presentar su nueva fragancia Electrify, la dueña del Sonido Radio Voz se volvió de nuevo tendencia por ese clip y varios tuiteros se dieron a la tarea de invitarla a recibir a Paris el martes a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.



Y por supuesto que Lupita estaba feliz de haber abrazado a la estadounidense de nuevo, pero la cosa no quedó ahí y en entrevista con Grupo REFORMA expresó su emoción, ya que Paris la invitó a una fiesta exclusiva que se llevará a cabo hoy por el lanzamiento de su fragancia.



Mañana voy a estar con ella, no creo tocar, porque no se habló de eso, simplemente soy su invitada y me hizo el honor de invitarme, y voy para allá con ella, porque desde el año pasado quería que estuviera con ella", dijo.