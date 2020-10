Paris Hilton se siente plena a lado de su novio Carter Reum, con quien celebró su primer aniversario

Paris Hilton se siente la chica más afortunada del mundo a lado de su novio Carter Reum, con quien el pasado 30 de septiembre cumplió su primer aniversario.

Luego de varias relaciones tóxicas que seguramente marcaron de por vida a la socialité, el amor le vuelve a sonreír a Paris con el empresario Carter Reum, a quien también considera su “mejor amigo” y ha transformado su vida, como lo publicó en su cuenta de Instagram.

Feliz aniversario, mi amor. Me siento la chica más afortunada del mundo porque te tengo a mi lado. Has logrado que abra mi corazón de una forma que no creía que fuera posible. Eres la persona más extraordinaria que he conocido nunca", escribió la actriz acompañando una foto donde muestra a su galán mirándose a los ojos.