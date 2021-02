Paris Hilton se desnuda en su nuevo video “Hearthbeat”, canción que lanzó en 2006

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 15 años de haber lanzado su disco “Paris”, con el tema “Heartbeat”, Paris Hilton decidió realizar el videoclip de la canción, aprovechando que le llegó el amor verdadero, como así lo declaró a Paper.

Este viernes la actriz DJ y empresaria, Paris Hilton, lanzó su videoclip por primera vez a través de su canal de YouTube, mismo que se lo dedicó a su novio de más de un año, Carter Reum, en el cual aparece durante unas cuantas tomas.

El clip es de la canción “Heartbeat” que lanzó en 2006, pero aseguró al medio que nunca hizo un videoclip del tema ya que en ese momento no sabía lo que era el amor, sino hasta que conoció a Reum, con quien el próximo septiembre festejará su segundo aniversario.

He estado escuchando (el disco) tanto con mi novio… en 2006, ni siquiera sabía qué era el amor, pero las palabras para ‘Heartbeat’ finalmente tienen significado. Describe tanto lo que siento por él que pensé: ‘Tengo que hacer un video musical’”, externó.

Paris destacó que le pareció genial lanzar el video para San Valentín y celebrar que por fin conoció el amor verdadero.



La actuación de Carter Reum

El video está publicado en la página de YouToube de Paris Hilton y cuenta con más de 31 mil 700 reproducciones, en donde Paris sale cantando, mientras Carter tiene breves participaciones, en donde aparece de espaldas o de perfil, pero no se le ve el rostro, ya que así lo habían acordado.

"Mi novio no es el tipo de hombre que aparecerá en un video musical. Es un hombre de negocios y odia ser el centro de atención. No es ese tipo de persona en absoluto. Le pregunté a Carter: ‘Sé que nunca harías esto, pero significaría mucho para mí. Te dispararemos por la espalda. Obviamente, no hay nadie con quien prefiera hacer esto, la canción era literalmente destinada a mí y a ti’", relató Paris.

Finalmente el empresario aceptó ser parte del sueño de su novia y tuvo su participación en el videoclip, pero una de las cosas que más llamó la atención es que Paris salió desnuda, como si fuera una diosa de un mundo distinto y cubierta de brillos; los mismos destellos que seguramente el amor por Carter le dejaron.