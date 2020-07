¡Paren todo! ¡Galatzia regresó!

HERMOSILLO, SON.- Cuando el 2020 no podía sorprendernos aún más, lo hace con el regreso de Galatzia, el icónico personaje de Youtube creado por el mexicano Cid Vela.

“Galatzia” es una “Diosa” de un planeta lejano, con peluca rosa y lentes de sol, que siempre se queja de las cosas que le cag%n de temas virales o con lo que el público se identifica como la escuela, las vacaciones, las posadas navideñas, etc.

El gran regreso de este personaje se dio con un video donde habló de las “Cosas que le Cag%n de la Cuarentena”, el cual, hasta la redacción de esta nota, superaba las 300 mil reproducciones. En el material de más de 14 minutos, primero explica la razón de su ausencia.

Voy regresando de mi planeta, me fui dos meses, pero con el cambio de horario de la Tierra, pasaron años, por eso no habían sabido nada de mí, chicos, pero me fui de vacaciones, yo también tengo cosas que hacer”, comenzó.

“Volví porque hay gente que quiero mucho y hay muchas cosas divertidas qué hacer aquí. Pero chicos, llego y lo primero que me dicen es que no se puede hacer nada (…) no mam…s el coronavirus. En nuestro planeta llego hace un ching….en mi planeta no hay virus”.

Dijo que en su planeta el coronavirus es “ochentero”, pues en su planeta les dio hace mucho tiempo, pues descubrieron que el amor era la cura, por lo que lamentó que en la Tierra hubiera racismo y odio.

“Yo no sé qué harían ustedes en mi planeta (…) hay gente con tres cabezas y siete ojos, y ustedes harían campañas para prohibir el matrimonio entre ellos (…) ¡no mam…n! Dejen a la gente ser libre, ¡qué ching…les molesta? Ustedes estuvieran esclavizando a la gente tricolor, ¡puras pend%jadas! ¿A quién le importa eso del color?”

Regresando al tema principal de video, Galatzia se quejó de las personas que no creen en el coronavirus, las personas paranoicas que se cuidan de más, las videollamadas, los tiktokers, los que no se ponen bien el cubrebocas, los remedios caseros para el coronavirus, entre otras cosas más.

Su regreso sorprendió a internet, pues se convirtió en tendencia en Youtube y Twitter. El último video que había subido el comediante sinaloense en su canal fue en diciembre de 2017.