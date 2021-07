Pareja de Alejandro Camacho está desahuciada y asegura recibir todo el apoyo del actor

CIUDAD DE MÉXICO.- Tere Salinas, pareja por varios años de Alejandro Camacho, reveló que el actor jamás la abandonó cuando le diagnosticaron su enfermedad, hace más de dos años, a pesar de que los médicos la desahuciaron.

En una entrevista que la pareja le otorgó a los medios de comunicación, Tere platicó que desde antes de la pandemia, en 2019 los médicos le diagnosticaron una enfermedad incurable, y a pesar de ello se encuentra feliz porque su pareja la ha apoyado al 100% y ha estado a su lado.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Nunca me imaginé, honestamente, que después de todo esto, porque hemos pasado muchísimas cosas, desde hace dos años, antes de la pandemia y él siempre ha estado conmigo y yo he estado con él, entre dimes y diretes, vas y vienes, pero nunca nos hemos separado y le doy gracias a Dios por estar con él y porque estemos juntos”, dijo.

La actriz explicó que al principio de su enfermedad, los médicos no sabían lo que tenía, ya que le hicieron pruebas de cáncer, pero no se trataba de ello, hasta que descubrieron que su cuerpo producía triglicéridos en grandes cantidades, por lo que pudieron darle el tratamiento adecuado.

“Me desahuciaron, pero no supieron qué tenía, entonces, no era ni cáncer, no era nada, pero se llama trigliridicemia (hipertrigliceridemia), que es un padecimiento que es crónico y hay que tomar medicamentos de por vida para que tu páncreas esté bien, tu hígado, tu vesícula, porque yo produzco los triglicéridos al mil; entonces, tengo que evitarlos para sobrevivir”, explicó.



ALEJANDRO CAMACHO NO DEJÓ DE TRABAJAR PARA PODER PAGAR LOS TRATAMIENTOS

Ante la adversidad que se les estaba presentando con la enfermedad de su pareja, el primer actor, Alejandro Camacho, destacó que cuando se enteró de la lamentable noticia, Tere se encontraba muy grave en un hospital, pero no podía dejar de trabajar porque tenían que pagar las cuentas.

“Yo estaba trabajando aquí y me enteraba por su hermana de su estado de gravedad, muy grave, por cierto, y tomando las determinaciones para poder ayudarla de la mejor manera y que fuera lo más directamente posible, y al no estar físicamente pues es un pequeño problemita, pero teníamos que solventar los gastos médicos y la única manera es a través del teatro, del cine y de la tele”, comentó el actor.

Tere Salinas aclaró que ella estaba en Veracruz debatiéndose entre la vida y la muerte mientras Camacho estaba en la Ciudad de México, pero jamás la abandonó y siempre estuvo con ella, al pendiente y apoyándola en todo.