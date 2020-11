“Parece que maneja una secta”: Pati Chapoy sobre Lupita Jones

CIUDAD DE MÉXICO.- El intercambio de acusaciones entre Lupita Jones y Sofía Aragón, ha expuesto algunas actitudes “tóxicas” de la directora de Mexicana Universal.

Así opinó la periodista Pati Chapoy, titular del programa “Ventaneando”, quien criticó severamente a la ex Miss Universo por su forma de reaccionar luego de que Sofía la señalada por “violencia simbólica” al no pagarle nada de lo que invirtió durante los meses que se preparó para ir a Miss Universo.

Que nefasta y vulgar es Lupita Jones al expresarse mal de las ex reinas de belleza con adjetivos infames con drogadictas y golfas, esto es lo que empodera a las mujeres? Esto es lo que defendía? Cuánta razón tenían las diputadas... pic.twitter.com/8hIQS85vbL — �������� ������������������ (@LeiaSkywalkerMx) November 18, 2020

Por esa razón, la conductora de “Ventaneando” criticó la forma en que Lupita estaría tratando a las jóvenes que ha preparado para ser reinas de belleza a lo largo de los años.

Parece que Lupita estuviera manejando una secta, son las mismas características, porque incluso las somete a unas dietas infames”, criticó Pati.

“Y de pronto estas chicas, a la hora de que están ya en la preparación para el último arrancón, se empiezan a desmayar”, continuó.

Según relató Sofía, cuando regresó de Miss Universo 2019, donde obtuvo el tercer lugar, Tv Azteca le ofreció un trabajo como conductora, algo que ella aceptó debido a su situación económica.

Por esta razón, Lupita se habría enojado con ella, debido a que supuestamente tenía un contrato de exclusividad con ella. Eliminó a Sofía de sus redes sociales y no volvió a invitarla a ningún otro evento como Miss México. De igual forma, rompió el acuerdo con Tv Azteca al venderle los derechos de emisión de Mexicana Universal a la competencia, Imagen Televisión.

Lupita Jones respondió a los señalamientos de Sofía Aragón y defendió su labor al frente de concursos de belleza, ¡no sin antes "amenazar" con exhibir a las reinas de belleza! #Ventaneando ��



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. ��https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/vBpzH3PJvG — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 18, 2020

Además, declaró que Sofía no será invitada a entregar su corona como Miss México a la ganadora de este año.

“En el comentario que hizo Lupita, que se molestó cuando Sofía le dijo que iba a firmar con TV Azteca, quiero ser muy precisa en esto. Lupita sabía perfectamente que se iba a dar ese contrato, porque se habló, Lupita lo habló con los ejecutivos de TV Azteca”, aclaró Pati Chapoy.

“No fue ninguna sorpresa, y ella estuvo de acuerdo. Todo lo que sucedió estuvo de acuerdo, lo que sí no hizo Lupita, obviamente fue en el contrato ella tenía que avisar primero a TV Azteca que se iba a otra televisora, y no lo hizo, cosa que no nos interesa en este momento. Ya el concurso, pues bueno que le vaya muy bien”, remató.