"Para mí mi trabajo es super importante", dice Polo Morín al trabajar con su exnovio Lambda García

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay momentos incómodos en la vida de los famosos y el terminar una relación amorosa es uno de ellos, más cuando esto se trata de manera mediática. Este es caso de los actores Polo Morín y Lambda García, que desde que dejaron su vida de pareja han tratado de evitarse, pero el trabajo los une nuevamente.

A pesar de que han intentado no coincidir en los foros o en los proyectos, tuvieron que verse en las grabaciones de la serie “La reina soy yo”, una producción que los reunió ya que Polo era la versión “joven” de Lambda García, el protagonista de la serie.

Tras esa coincidencia en el set de grabación, ahora muchos se preguntan si alguno de los dos estaría dispuesto a trabajar junto a su expareja de nueva cuenta. Al respecto, Polo Morín dio a conocer su perspectiva al respecto de tener un papel junto a García.

Primero el trabajo, después lo personal

"Ojalá que no le den una propuesta que tenga que rechazar, porque yo no la rechazaría. Para mí mi trabajo es súper importante, yo no tendría problema. Yo estoy súper bien, estoy súper sano, súper contento y muy enamorado", dijo Morín al respecto.