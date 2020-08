'Para hablar de una personalidad como Vicente, no yo no lo haría, que p… miedo, es una institución': Niurka a Aylín Mujica

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora de "Suelta la Sopa", Aylín Mujica, se encuentra en un huracán de polémica desde hace algunos días, pues hizo algunas declaraciones en el programa que conduce poniéndose en contra de Vicente Fernandez Jr.

El escándalo creció en medio de dimes y diretes, pero ayer la actriz cubana se presentó al lado de la propia Karina Ortegón, quien culpó al también cantante de entorpecer su proceso de divorcio y hasta obligarla a asumir el pago de sus abogados.

Niurka Marcos compartió con los medios de comunicación su opinión sobre al respecto, así como muchos otros artistas lo han hecho.

La cubana afirmó:

No lo pensó y la ca… porque estamos hablando de una joya una gema, para hablar de una personalidad como Vicente, no yo no lo haría, que pi… miedo, es una institución.