Para Justin Timberlake la película "Trolls 2: Gira Mundial" es importante porque inspira aceptación y diversidad

Con su personaje de “Branch” en la nueva película de “Trolls 2: Gira Mundial”, Justin Timberlake asegur asentirse orgulloso de que la música sirva de inspiración para promover la aceptación y la diversidad en todo el mundo.

Justin compartirá créditos con la talentosa actriz y cantante Anna Kendrick, quien le dará vida nuevamente a “Poppy” y juntos tratarán de evitar que se destruyan otros géneros musicales, ya que lo más importante es la diversidad y aceptar lo diferente.

La música lo es todo para mí. Siempre ha sido una parte importante de mi vida. Con esta película, fue muy inspirador para nosotros que la música sirviera para promover nuestro mensaje de aceptar la diversidad de todo el mundo. No podría elegir; he crecido con muchos estilos de música diferentes. No me gustaría vivir en un mundo así", expresó el cantante.