Para Adriana Fonseca es “un honor” salir en la serie de Luis Miguel

Luis Miguel, además de su talento vocal, es reconocido por la lista de guapas mujeres que han tenido un romance con él, y aunque varias de ellas prefieren que su relación con el cantante no se divulgue, Adriana Fonseca sorprendió al confesar que estaría encantada de aparecer en la serie biográfica del “Sol”.

A pesar de que muchas ex parejas del cantante, entre ellas Aracely Arámbula y Stephanie Salas, madres de sus hijos, han manifestado su negativa con este proyecto del intérprete, Adriana Fonseca considera que sería un honor si la toman en cuenta.

Al ser cuestionada sobre si vio la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”, la actriz dijo: “Sí la vi, se me hizo muy interesante, de hecho, hay muchas cosas que yo no conocía que salieron ahí y lo entendí más de por qué es místico y por qué se maneja como se maneja”.

Finalmente, Fonseca externó su interés de ser contemplada para la segunda temporada de la serie. “Yo no sé si salga, la verdad no tengo idea, si salgo pues va a ser como un honor, porque teniendo él tanta gente conocida que te tomen en cuenta buenísimo, y si no salgo también lo estaré apoyando”.