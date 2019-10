Paquita la del Barrio deja a coahuilenses plantados por falta de pago

CIUDAD DE MÉXICO.- Al parecer le está lloviendo sobre mojado a Paquita la del Barrio y es que luego de estar fuera de los escenarios por problemas de salud ahora la cantante no se presentó en Saltillo debido a que el promotor nunca le pagó, pese a que ella se encontraba en la capital del estado de Coahuila.



La presentación de la intérprete de "Rata de dos Patas" que se tenía ya anunciada en el Lienzo Charro Profesor Enrique González no se realizó porque el empresario que la contrataría nunca realizó el pago correspondiente, así lo denunció Paquita quien en un video se disculpó y denunció que la persona que la llevó a Saltillo tenía "secuestrado a su equipo de trabajo, Mariachi, Banda y staff y no les permitía la salida de aquel lugar.



"Por este medio hago de su conocimiento el día de hoy tenía un show en el Lienzo Charro Saltillo al cual el empresario no cumplió con el pago acordado en el contrato por lo cual no me presente, lo importante aquí es que tienen SECUESTRADOS a mi equipo de trabajo Mariachi, Banda , staff no les permiten la salida del Lienzo Charro", escribió la cantante.



Sin embargo, antes de que se supiera los motivos sobre la ausencia de Paquita la del Barrio en dicho escenario, la gente que compró su boleto reclamó y entre gritos de fraude, fraude se tuvieron que salir con la molestia, pese a que ya habían disfrutado de los Cadetes de Linares de Chuy Briseño y antes de ellos del comediante Paco Show.

En la página de Instagram de la cantante de "Tres veces te engañé" y "Cheque en blanco" se encuentra el cartel de la presentación, en donde se anuncia que por primera vez cantaría con mariachi y con banda.



En más de 50 años de carrera, Paquita muy pocas veces ha tenido que cancelar sus compromisos laborales y esto debido a problemas de salud, el más reciente hace apenas unas semanas atrás cuando tuvo que posponer su presentación en Matamoros, Tamaulipas, debido a una trombosis pulmonar que la puso en observación en un hospital.



En aquella ocasión su representante aseguró que no estaba delicada de salud como se había especulado ya que comía bien y hacía una que otra broma mientras los médicos la cuidaban.