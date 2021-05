Papás de Jenni Rivera, ¿juntos de nuevo?

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de varios años de haberse divorciado, los padres de Lupillo y Jenni Rivera, Rosa Saavedra y Pedro Rivera, se unieron nuevamente durante la pandemia, pero para un proyecto que acaban de iniciar juntos.

En una entrevista que los señores le otorgaron a “Ventaneando”, platicaron que el nuevo proyecto que emprendieron se trata de la creación de videos de recetas de cocina, creados nada más que por la madre de la “Diva de la Banda”.

Pedro Rivera, quien también es cantante y productor musical, reveló que fue la pandemia lo que lo unió con su exesposa para crear el nuevo proyecto en el que estarán más en contacto con sus seguidores.

Vino y nos agarró la pandemia y estuvimos en encierro muchísimo tiempo y sucedieron muchas cosas. Ahí aprendimos muchas cosas que estábamos ignorando y esa es la razón por la que estamos aquí, porque ya no se generaba el dinero porque todo estuvo parado”, dijo el empresario.

Destacó que durante el aislamiento social aprendieron a valorar la situación y descubrieron que se tiene que sacar provecho del talento de cada persona, como el que tiene doña Rosa Saavedra en la cocina, cuya especialidad es la comida mexicana.



No sabía cocinar

La madre de Lupillo, Juan, Jenni, Rosie, Pedro y Gustavo Rivera, resaltó que parte de la idea de crear videos de cocina, fue porque sus mismas seguidoras le sugirieron que hiciera videos en donde se mostrara preparando sus deliciosos platillos, ya que constantemente publicaba en sus redes sus creaciones culinarias.

“Me decían: ‘Haga una página’. Hasta que me animé, Dios me animó y aunque tengo poquito tiempo, muchas de las seguidoras me apoyan, me están dando seguimiento y les agradezco de todo corazón”, dijo.

Aunque ahorita es toda una experta en la cocina, doña Rosa aseguró que no siempre fue así, ya que cuando se casó no sabía cocinar nada, pero fue aprendiendo con el tiempo, además de los conocimientos heredados por su madre y su abuela.

“Pues ahí aprende uno. Cuando recién me casé no sabía hacer nada, casi, pero con el paso de los años va aprendiendo uno de la mamá, de la suegra, de la abuela, de la vecina y aprendí varias cocinas”, explicó.

Los padres de Jenni aclararon que sólo están juntos en el proyecto, pero su relación amorosa ya terminó hace varios años. Además, no solo ellos están involucrados en el proyecto, sino que también sus hijos Lupillo y Rosie, así como su nieta Kassandra.