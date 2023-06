Paparazi demanda a Kanye West por agresión y violación de sus derechos civiles

LOS ÁNGELES.- Pese a que Kanye West ha mantenido un perfil bajo durante los últimos meses, sus pasadas acciones lo han hecho resurgir tras la demanda en su contra por parte de una paparazi que afirma haber sido agredida por el rapero estadounidense.

La fotoperiodista Nichol Lechmanik explicó que el pasado mes de enero el intérprete de "Heartless" violó sus derechos civiles al arrebatarle su celular y estrellarlo contra el asfalto cuando percató que estaba siendo grabado.

De acuerdo la descripción, la paparazi se encontraba en el interior de su auto esperando la salida de Kim Kardashian de un evento deportivo cuando Kanye West apareció de repente e inició un enfrentamiento con otro periodista.

De este modo, Lechmanik empezó a grabar el altercado y en un momento West se percató que estaba siendo grabado, por lo que se dirigió al auto de la demandante para tomar su celular a la fuerza y arrojarlo a la calle.

Me causó mucho miedo. Desde entonces no me he dejado ver. Sus acciones han interferido en mi capacidad de trabajo (...) Estoy decidida a defenderme y hacerle saber que debe cambiar su aberrante comportamiento", recalcó Lechmanik.