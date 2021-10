Papá de "Gomita" se pronuncia acerca de conflicto familiar

CIUDAD DE MÉXICO.- Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como "Gomita", ha declarado que siente temor de lo que su padre, Alfredo Ordaz, pueda hacerle a ella o su madre tras presentar denuncia por violencia intrafamiliar.

Fue a través de una entrevista del programa "El Show", que Alfredo Ordaz rompió el silencio y dio su versión sobre el problema familiar que enfrenta, que tras una denuncia le han impuesto orden de restricción contra su hija y esposa.

Aunque había acordado no dar declaraciones ante la prensa, soltó el llando y comentó que respeta la decisión de su hija de haber hecho público en redes sociales los problemas familiares que enfrentan, pero desmintió haberla golpeado.

Durante la entrevista el padre de "Gomita" se aprecia afectado por la situación que tiene dividida a su familia y expresó: “Me da mucha pena que esta situación, siendo Gomita una persona de edad, se le olvide de dónde venimos. Ellos son los del talento, pero quien busca el trabajo soy yo. Sí, fue un error".

Además durante su intervención en el programa, Ordaz aprovechó para hablar sobre la denuncia en su contra, la cual presentó su hija, asegurnado que la había agredido. "El golpe que ella trae, en realidad yo no la golpee, te puedo decir honestamente que yo no la golpee, pero si ella dice que sí, es porque lo hizo saber al MP, porque hasta ese grado llegamos, pero el que ella haga comentarios de que tiene miedo porque yo les puedo hacer algo, pues me da mucho pesar”, indicó.