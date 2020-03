Papá de Gabriel Soto defiende romance de su hijo con Irina Baeva

CIUDAD DE MÉXICO.-Irina Beava recibió todo el apoyo de su suegro, Francisco Soto Borja Anda, que asistió a su conferencia “Arriba Eva”, y donde al ser abordado por la prensa, no paró de hacer halagos y reconocimientos a la actriz de origen ruso.

A la pregunta de cómo veía a su hijo en este momento de su vida respondió: “Definitivamente por primera vez, y puedo decirlo en sus 44 años, y van a ser 45 pronto, lo veo feliz, vemos radiantes sus ojos, su cara. Ha encontrado no solo una gran mujer sino una gran compañera, una gran pareja”.

Respecto de la crítica que Gabriel ha recibido por su nueva relación, el padre del artista comentó: “Cada quien puede opinar, es libre de opinar lo que quiera, pero la verdad solo hay una y esa, yo como su padre, y Sandra mi esposa como mi pareja, sabemos lo que vivió, lo que pasó y sabemos la verdad. Estamos tranquilos y yo soy una gente de conciencia, si no hubiera actuado realmente de acuerdo a lo que debió ser como hombre y como pareja le hubiera llamado la atención. No fue así, él finalmente encontró su felicidad”.

Por otro lado, y ante los cuestionamientos de qué fue lo que más le agrado de Baeva cuando la conoció, Soto Borja afirmó: “Yo más que nada me impresioné cuando conocí a Irina, tenía apenas tres años en México y la forma en que dominaba ya el idioma me daba clases, me da clases. Entonces es una chica que es muy capaz, es realmente autodidacta y ha sido no solamente muy brillante en el manejo del lenguaje sino en lo que está haciendo, ella estaba estudiando periodismo, otra cosa, pero le gusto la actuación y vea lo que ha logrado, y como mujer lo que está viendo en nuestro país en este momento lo está realmente apoyando, impulsando con mucho ímpetu”.

En cuanto a los declaraciones e indirectas que Geraldine Bazán ha lanzado en los últimos meses en contra de Baeva y Gabriel, el ahora ex suegro de la actriz mexicana expresó: “Yo tengo boca, y pude haber hablado y mucho, muchas cosas, pero somos gente decente yo prefiero el silencio y que la verdad caiga por su propio peso. Es la madre de nuestras nietas y como tal tenemos que respetarla y tratarla. Cada quien se maneja como quiere”.

Finalmente, a la pregunta de si le gustaría que su hijo formalizara su relación con Irina, respondió contundente: “Si, definitivamente. Como pareja se casen o no eso ya es problema de ellos, pero definitivamente es una mujer que quiero que este a su lado”.