Paola Suárez se hará la manga gástrica

Paola Suárez, quien junto con Wendy Guevara, saltó a la fama en el video de “Las perdidas”, se realizará en Tijuana la manga gástrica.

Esta intervención técnica mínimamente invasiva que reduce el volumen del estómago, le ayudará a tener mejor cuerpo.

No me lo preguntaron, pero yo se los digo, me voy a operar yo el lunes, primero Dios y que todo salga bien y me voy el viernes”, dijo a la prensa.