Paola Rojas responde sobre su posible romance con J Balvin

Paola Rojas ha despejado la incógnita con respecto a los rumores de un posible romance con J Balvin, luego de darse a conocer que el reguetonero se puso coqueto y le había pedido su número telefónico.

Asegurando que las cosas no fueron como se interpretaron, la periodista explicó: “No, no me invitó a salir J Balvin. Lo que sí, es que tuvimos una conversación muy padre”.

Al ser cuestionada por esa charla, Rojas explicó: “Habló de cómo empezó creando música muy grosera, o sea así la califica él, me dijo ‘yo quisiera tener, esposa, quisiera tener eventualmente hijas, y quiero que esto que yo hago, no sea algo que las lastime, ni a ellas ni a ninguna mujer’, entonces hoy por hoy hace letras distintas”.

Por último, la comunicadora bromeó con la posibilidad de entablar un romance con el cantante de música urbana y agregó: “Además me quieren poner puros novios bien chavitos, y ya se me acabó la pubertad”.