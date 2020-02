Paola Rojas habla del acoso que sufrió tras el escándalo de su ex esposo

Paola Rojas, periodista mexicana, estuvo envuelta en un escándalo después de que se filtrara un vídeo sexual su ex esposo Luis Roberto Alves “Zague”.

Paola fue invitada al programa "La última y nos vamos", de Yordi Rosado, ahí la también conductora habló sin tapujos de lo que vivió después de tal problema.

"Hay episodios que no es buena idea que mencione públicamente, al menos por ahora porque todo lo que diga, ellos lo pueden ver y yo se los quiero poder explicar, conforme vayan teniendo edad, hoy tiene 8 años, habrán cosas que ellos podrán ir entendiendo", comentó..

Rojas platicó que sufrió de acoso cibernético, ya que usuarios de redes sociales le mandaban mensajes obscenos e insultos.

Ni siquiera pude detenerme para atenderme a mi, porque había tantas cosas por resolver y muchas personas por proteger y contener, entonces me quedé hasta atrás de la lista y no me di cuenta, en serio, no dimensioné todo el daño que me estaban haciendo todos esos mensajes obscenos y tan fuertes", aseguró.