Paola Núñez participará en ''La caída de la casa Usher'' de Netflix

Tijuana BC.- La actriz tecatense Paola Núñez formará parte del reparto de “The Fall Of The House of Usher” de Netflix y lo hará al lado de T’Nia Miller, Henry Thomas y Michael Trucco.

“La caída de la Casa Usher”, título en español, es un cuento de terror del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, considerado uno de los más importantes de su producción narrativa.

Este se publicó por primera vez en la revista Burton's Gentleman's Magazine, en 1839 y para esta adaptación se sabe que serán ocho episodios.

Esto va a estar increíble”

Así lo compartió la actriz en su cuenta de Instagram, un nuevo trabajo que se suma a su carrera.

De acuerdo a la sinopsis de Netflix, el drama está basado en múltiples obras de Allan Poe, con temas que van desde la locura, familia, aislamiento e identidades metafísicas.

Se escuchará una voz off de un hombre, personaje que ha sido invitado a visitar su amigo de la infancia Roderick Usher.

En este proyecto participan Frank Langella, Mark Hamill, Carla Gugino, Mary McDonnell y Carl Lumbly.

Núñez en Resident Evil

Núñez también forma parte de la serie live action “Resident Evil” y será una de las cinco en darle vida al personaje de Ella.

Núñez de 43 años de edad, inició su carrera a temprana edad, siguiendo los pasos de su primo, el actor Rafael Amaya Núñez, cambió su residencia a la capital mexicana.

Ahí estudió en el Centro de Formación Actoral, Cefac, donde su talento se conoció en telenovelas como “Las Juanas”, “Amor en custodia” y “Pasión morena”.

A principios del 2020, la puerta a Hollywood se abrió con la participación en “Bad Boys” al lado de Kate del Castillo, Will Smith y Martin Lawrence.