Paola Durante denuncia negligencia en la muerte de su tío por Covid-19

A pocas horas de que Paola Durante revelara que uno de sus tíos se encontraba contagiado de Covid-19, ahora ha dado a conocer que su familiar falleció.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, la prima de Bárbara Mori contó que esta mañana su tío murió luego del incansable y fallido intento que hicieron sus consanguíneos por ingresarlo a un hospital.

A la pregunta directa de qué pasaba con su tío, Paola contó:

Acaba de fallecer… mi papá me habló en la mañana muy preocupado, me dijo ‘mi amor, necesitamos una ambulancia urgente’, otra vez los reporteros me mandaron teléfonos, hablé con un chavo que me dijeron tenía una ambulancia, me habló horrible, me dijo ‘perdón, pero no tenemos nada qué hacer, no podemos hacer nada y no te podemos ayudar’, y yo, ‘pero es que mi tío se está muriendo’, me dice ‘pero es que no hay hospitales’, y a los cinco minutos mi papá me habló y me dijo ‘tu tío acaba de fallecer’”.