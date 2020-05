Panini habría confesado a Luna que le hubiera gustado que no siguiera con vida

LOS ÁNGELES, California.-El tema de Karla Panini, Américo Garza y Karla Luna continúa en vigencia luego de que la familia de la última diera a conocer un audio en donde Luna encara a la actual pareja.

Es por ello que Elisa Beristain recordó la útima entrevista que le hizo a Luna en la que hablaba sobre lo doloroso que fue para ella la traición de su amiga.

‘‘Es una cosa muy fuerte, es una traición muy fuerte, yo no sé si pueda superar esto y no porque aún lo ame, porque nuestra relación hace un año estaba hablada y terminada, pero me duele más la traición de la amistad. Él es el papá de mis hijas, yo quiero que le vaya bien a final de cuentas, no sabes cómo me entristece ahorita que se haya acabado todo esto tan bonito", confesó Luna.



También comentó que Panini le confesó la clase de pensamientos que pasaron por su mente cuando comenzó a enamorarse de Garza.

"Ella en junio habló conmigo llorando y me dijo 'quiero hablar contigo'. Empezó a llorar como niña y me dijo 'tengo que confesarte algo, yo llegué a imaginarme que si tú no estuvieras aquí con vida yo me podría quedar con él y que si no naciera tu hija (la mayor) yo podría quedarme con él'", platicó.

De esta manera, Karla dio a entender que su amor por el esposo de su mejor amiga había comenzado desde hacía varios años atrás, y que incluso llegó a desear que Luna no estuviera con vida.