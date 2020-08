Pandemia inspira a Minnie West y brinca de la actuación a la cantada

El confinamiento ha hecho que Minnie West explote su vena de compositora y apenas esta semana lanzó "Siempre viene algo mejor", canción en la que aportó a la letra y cuyo video lo realizó con ayuda de niños que mandaron imágenes.

La canción, creada por José Ignacio Martínez en un día, hizo que la actriz de la película "Me gusta, pero me asusta", lanzara una convocatoria en sus redes para que quien quisiera colaborar, mandara un video con una flor, como si la recibiera y entregara a otra persona.

El video fue editado por ella misma y lanzado el lunes en su Instagram contabilizando hasta hoy cerca de 50 mil reproducciones.

"Durante la pandemia nació que cantara y comencé a escribir canciones; también hicimos la productora Cuarentena Films, que realmente es una farsa para hacer videos y como una forma de conectar con la gente", relata West.

"Ahora queríamos incluir a más gente, subi a mis redes la convocatoria de que podía participar gente de cero a 100 años y por eso en el video hay niños, adultos, de todo, la letra aplica a todos, cada que la escucho lloro", agrega.

Minnie, quien ha sido felicitada en redes por su voz entonada, precisa que el canto lo haría público sólo hasta que éste fuera en una actuación.

"No canto más porque lo que me gusta es cantar actuando, cuando tenga la oportunidad, lo haré", expresa.

Adelanta que para ello prepara una película ubicada entre los 60's y 70's, junto con el realizador Beto Gómez ("Volando bajo" y "Salvando al soldado Pérez").

"Me atrevo a decir que me emociona mucho, no es comedia, es un dramón de época y bastante musical", comenta sin abundar.

En cartera también tiene la secuela de "Me gusta, pero me asusta", aún sin fecha de inicio, pero en la cual participaría gran parte del elenco de la primera entrega.

Y la semana próxima será jurado de cortometraje en la cuarta edición del Festival Internacional de Cine en América en Hidalgo, que será por completo virtual.

"Mi trabajo será ver seis cortometrajes y decir cuál es el mejor, es subjetivo, no diré que soy la crítica de cine, pero diré cual creo es mejor; ofrezco por adelantado disculpas por si alguien pierde", comenta divertida.

