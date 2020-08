Pancho Barraza declara que es inmune al Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer el cantante Pancho Barraza dio a conocer a los medios de comunicación su más reciente sencillo "La fuerza del amor" video en el que compartió cámara con su amada esposa.

Durante la transmisión que fue hecha por videollamada hubo una declaración que llamó mucho la atención, y es que el cantante asegura que su cuerpo se ha vuelto inmune al Covid-19, enfermedad que ha paralizado al mundo.

He estado con muchas personas que lo han padecido y no me contagio, inclusó estuve con mi amigo Eden Muñoz y su agrupación y todos se contagiaron, yo conviví con ellos y no me pasó nada”, mencionó.