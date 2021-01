Pamela Verdirame se despide por segunda ocasión de “Exatlón México”

CIUDAD DE MÉXICO.- Pamela Verdirame del equipo “Titanes” se convirtió en la eliminada número 19 de "Exatlón México" pese a darlo todo en el duelo de eliminación de este domingo.

La participante que regresó por segunda ocasión al reality de capacidad física, no logró imponerse en el duelo de eliminación; "Estoy triste, no me quiero ir", confesó Verdirame.

Pamela se enfrentó contra su compañera Carmelita Correa, luego de que Zudikey Rodríguez le diera una medalla para continuar en la batalla final. “Te lo mereces”, dijo la atleta.

Ambas competidoras de los rojos pusieron a prueba sus habilidades en el circuito, donde fue Carmelita quien dominó en toda la prueba. Durante el lanzamiento a canasta, ambas parecían tener problemas, pero al final Carmelita pudo adelantarse.

El equipo “Titanes” se llenó de llanto y se reunió para animar a Carmelita, explicándole que la medalla se le otorgó especialmente a ella. “¿Quién más que tú la merece?”, dijo Zudeky.

Eres grande @pameverdirame, diste una gran batalla pero esta noche te tocó salir. ���� ¡Siempre serás atleta del EXATLÓN! #NocheDeEliminación pic.twitter.com/DFz7fl6Ayp — Exatlón México (@ExatlonMx) January 11, 2021

Por su parte, Pamela (quien ya se había despedido de la competencia en enfrentamientos anteriores) agradeció a las personas que confiaron en ella. “A veces batallo en confiar en mí misma”.

Sobre su regreso a “Exatlón México”, Pame dijo que apenas estaba mejorando y se notaba el cambio desde que regresó a la competencia.

ZUDI le brinda su medalla a CARMELITA para continuar la batalla contra PAME, pero ella de despide una vez más del EXATLÓN. ���� #NocheDeEliminación ��

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS --> https://t.co/OxpaVIsCOJ pic.twitter.com/kJRJmYxgsW — Exatlón México (@ExatlonMx) January 11, 2021

“Muchísimas gracias por darme esta nueva oportunidad”, dijo.

Pamela Verdirame se despidió de las playas y tierras de “Exatlón México” en la semana 19 del “reality”.