Palmas para el cine social en Cannes

Llegó a su fin la 72 edición del Festival de Cannes en la que el jurado presidido por Alejandro González Iñárritu decidió otorgar el máximo galardón a "Parasite".



Es un filme del que Iñárritu explicó: "Es una experiencia única y muy inesperada. El misterio de la cinta, la forma sorpresiva como te va llevando por muchos géneros y va tocando temas tan globales, estando ubicada en un mundo tan particular nos tocó profundamente a todos".



El cineasta mexicano, junto con su equipo de jueces, vio tres filmes por día. "La mayoría con la audiencia, lo cual es una gran experiencia. Después discutíamos y dábamos nuestras impresiones. pero nunca una decisión. Simplemente dejamos ver cómo esa experiencia se iba transformando durante los siguientes días", explicó.



En la rueda de prensa oficial tras el palmarés Alejandro se refirió a la actriz Elle Fanning, la jurado más joven. "Fue un regalo tener una millennial en el jurado. Fue algo refrescante. Elle ha estado haciendo filmes desde siempre, pero tener la frescura de esas ideas fue maravilloso porque pudimos ver las cosas desde unos ojos de juventud. Aprendimos mucho de ella", afirmó.



Algo interesante en el palmarés de Cannes 2019 es que la mayoría de los filmes que se premiaron tiene que ver con un aspecto político y social en el mundo actual.

"Personalmente creo que para nosotros fue muy interesante ver cómo todos los temas que abordan las películas son urgentes. Como Michael Moore dijo en la gala: 'el arte es un reflejo de lo que ocurre'. El arte muchas veces puede ver el futuro y los creadores tienen una sensibilidad especial para ver qué es lo que viene", dijo González Iñárritu.



En ese sentido, aseguró que los artistas de este año son visionarios y están expresando esas pesadillas, esas preocupaciones de hacia dónde nos estamos dirigiendo.



"El cine tiene una urgencia de la conciencia social, lo cual es muy interesante. Pero me gustaría apuntar que sería un error decir que nuestras decisiones fueron influenciadas por nuestras agendas políticas porque ninguna otra cosa más allá del filme fue lo importante al dar estos premios. No importó quién lo dirigía o de qué país era, fue una experiencia y decisión cien por ciento cinematográfica sin ninguna agenda política", señaló el realizador.



De esta manera retomó las ideas del realizador y activista Michael Moore, que aprovechó su momento en el escenario al presentar el Gran Premio del Jurado para bromear acerca de cómo todos estos filmes eran una buena respuesta a las mentiras de Donald Trump y agregar que "el arte en tiempos sombríos y oscuros, puede salvar al mundo de los autócratas y los imbéciles. Los cineastas motivan a las personas a reflexionar y a revelarse contra la locura".



En esta ocasión ese premio fue para las cintas "Les Misérables" (Ladj Ly) y Bacurau (Kleber Mendonca Filho & Juliano Dornelles).



La mejor dirección fue para los hermanos Jean-Pierre & Luc Dardenne, los aclamados cineastas franceses que se han convertido en nombres habituales del palmarés, por su cinta "Young Ahmed".



El premio más aclamado fue el que recibió el actor Antonio Banderas quien dijo: "Me tomó 40 años llegar aquí. Y como es bien sabido, aunque mi personaje se llama Salvador Mallo en la cinta, en realidad es Pedro Almodóvar, así que no puedo más que dedicarle este premio a él.



"En la vida de los actores y los artistas no todo son alfombras rojas, de hecho hay mucho dolor y muchas tristezas, pero también hay noches de gloria y ésta es la mía y como bien se dice, lo mejor está por venir. Gracias", finalizó el actor.



Premios

-Película: "Parasite"

- Dirección: Jean-Pierre y Luc Dardenne ("Le Jeune Ahmed")

- Actor: Antonio Banderas ("Dolor y gloria")

- Actriz: Emily Beecham (en la foto). Ganó por "Little Joe"

- Guión: Céline Sciamma ("Portrait d'une jeune fille au feu")

- Cámara de Oro a Ópera Prima: "Nuestras madres", del guatemalteco César Díaz

- Gran Premio del Jurado: "Atlantique", de Mati Diop

- Premio del jurado: Ladj Ly ("Les Miserables") y Kleber Mendonça ("Bacurau")

- Premio Especial: "It must be heaven", de Elia Suleiman