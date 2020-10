Palazuelos agradece que "Delta" no haya ni "despeinado" a Tulum

El actor y empresario Roberto Palazuelos está agradecido de que el huracán "Delta" no haya ni "despeinado" a Tulum, en donde tiene destinos hoteleros.

"No le hizo absolutamente nada", comenta en entrevista.

"Los hoteles ya están ahorita funcionando al 100%. Desde ayer regresamos a la gente de los albergues porque habíamos evacuado a mucha gente y Tulum se encuentra en un gran momento, yo creo que ha sido el destino que más recuperación ha tenido en toda la República Mexicana y eso me tiene muy contento".

El actor comparte que se sintió tranquilo ante el fenómeno ambiental porque no es el primero que le toca vivir, sin embargo tuvo que abandonar la ciudad porque tenía que llevarse su avión que estaba parado en el FBO de Cancún (para aviación privada).

"Yo ya tengo mucha cultura huracanera, me han tocado varios, entonces hay ciertos operativos y reglas que tienes que seguir. Mis casas también son huracaneras, son anti inundables entonces sólo retirar cosas que puedan volar, asegurar bien los vehículos", comenta.

"Es un avión que yo tengo en sociedad con un amigo; él había llegado con su familia antes y el avión estaba parado ahí porque yo lo iba usar a los dos o tres días para irme a Toluca, yo todavía no me tenía que ir pero hubo que conseguir un hangar en Mérida para dejarlo seguro porque si no hubiera acabado quién sabe dónde hecho pedazos porque los huracanes los levantan y azotan y hacen pedazos si están en tierra", explica.

Además, al empresario no le importa si lo critican por salir de la ciudad caribeña ante el huracán y explica que no lee ese tipo de comentarios pues no le importan.

"Yo qué chingados me voy a estar preocupando de que me critiquen y por qué fui y resguardé mi avión, es como si me dicen '¿por qué sacaste tu barco del agua?', pues porque viene un huracán. Son críticas estúpidas", comenta.

"En mi casa no hay ningún problema, te puedes quedar, pega un huracán, tiene planta eléctrica, vidrios de 19 pulgadas, no pasa absolutamente nada, yo en realidad me salí para proteger el jet no por un peligro personal".

Al responder a la entrevista Palazuelos señala que está en Monterrey viendo algunos negocios; después en la Ciudad de México continuará grabando la serie "40 y 20".

Entre sus planes a futuro y para los que se hizo del jet privado con el que salió de Tulum, está una compañía nueva que se llamará "Experiencias Diamante VIP".

"Si quieres ir a un hotel te llevamos en avión privado, te recogemos en camioneta de lujo, para la renta de la casa de Acapulco te llevamos en avión privado. Es una nueva compañía en la que estamos trabajando y tengo un socio".

Palazuelos resalta la impresionante recuperación que ha tenido Tulum después de su reapertura por la pandemia.

"Desde que abrimos a los diez días ya estaba el destino llenísimo otra vez. Yo creo que tiene que ver mucho con que son destinos abiertos y la gente busca destinos de naturaleza y abiertos y no cerrados donde puedan contraer el Covid".

A raíz de la contingencia por el Covid-19 el llamado "Diamante negro" comparte que se ha vuelto más antisocial pues no asiste a reuniones ni fiestas y evita estar donde hay mucha gente.

"No doy la mano, me las lavo constantemente, uso cubrebocas en cualquier lugar cerrado. Estoy tomando mis medidas, yo no me la tomo a la ligera y creo que la gente no se la debe tomar a la ligera".