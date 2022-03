Padre de Octavio Ocaña da su versión sobre video portando un arma

Ciuda de México.- Tras cinco meses desde el fallecimiento de Octavio Ocaña, la familia del actor se encuentra nuevamente en el ojo público. Y esque hace unos días un video circuló en la red donde se podía ver al señor con una arma de fuego, al parecer en medio de una riña. Por lo que el señor Octavio brindó declaraciones al respecto.

Tengo una empresa y necesito mandar a mi gente temprano, en ese callejón guardo mis camionetas, ese callejón fue cerrado por un tipo, le pedí que me diera permiso, me dijo: ‘Ching@ tu madre’, todavía me insulta, en ese momento fue que me enojé y lo comencé a insultar, y justamente alguien estaba grabando... Yo no sé por qué, yo no soy una figura pública, la figura era mi hijo. Es una total mentira, yo no estaba armado, era mi celular”

Explicó el señor en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Finalmente, el padre del fallecido artista recalcó que está en contra de las armas a raíz de lo que vivió con su hijo: “Yo no tengo nada que decir, mataron a mi hijo, sí, pero no por eso me voy a quedar en mi casa sentado, me queda 2 hijas más y una esposa, tengo que salir, así que todo fue un malentendido, para nada, con lo que paso con mi hijo me quedó un mal sabor de boca, y si he llegado a salir armado, pero ante esto evito salir con el arma, porque soy una persona de carácter fuerte”.