Padre de Lady Gaga pide apoyo para pagarle a sus trabajadores

ESTADOS UNIDOS. – A pesar de ser padre de la cantante Lady Gaga, Joe Germanotta, dueño de un restaurante de Nueva York, hizo un llamado a recaudar fondos para pagarles a sus empleados en medio de la contingencia por coronavirus (COVID-19).

Germanotta anunció este viernes que su restaurante “Joanne Trattoria” estaría cerrado por un mes y medio tras el brote de COVD-19 y que está tratando de recaudar dinero para pagarle alrededor de 30 empleados, a quienes ha tenido que despedir.

Nuestro increíble personal está compuesto principalmente por trabajadores por hora que dependen de nuestra nómina y que viven abrumadoramente de un sueldo a otro. A medida que nuestras puertas permanecen cerradas más de lo previsto, nuestro personal encuentra cada vez más difícil financiar el diario necesidades para mantenerlos saludables, como comestibles y costos de seguro, por no mencionar el alquiler, los servicios públicos y otras facturas recurrentes, escribió en Go Found Me.