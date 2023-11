Padre de Jenni Rivera confirma que la cantante fue amenazada antes de su muerte

Ciudad de México.- Don Pedro Rivera recordó la muerte de su hija Jenni, quien murió en un accidente de avión en el 2012 tras presentarse en la Arena Monterrey.

En entrevista con Paty Chapoy, el artista habló del momento en que Jenni le confesó que sería forzada a tener una presentación sin obtener ninguna paga.

Ella en una ocasión me platicó que iba a hacer un evento en tal parte, entonces dice ‘lo que pasa es que no voy a ganar nada porque las personas que me llevan ahí dicen que no me van a pagar y tengo que ir’… entonces quiere decir que a ella… me imagino (que sí la amenazaron)”

Relató Don Pedro.

Alejarse de los escenarios

Sobre lo que le aconsejó a Jenni ante su confesión, Rivera refirió que le propuso a la intérprete alejarse de los escenarios, pero ella no le hizo caso.

“Yo le digo ‘hija y ¿por qué?, si ya llegaste a dónde quisiste por qué ya no nada más haces poquitos eventos y ya ganas bastante dinero, ya retírate’. Entonces ya había siempre el gusanito de hacer lo que te gusta, ya no lo detiene a uno”, contó.

Recibe la noticia

Al respecto de cómo se enteró del deceso de “La Gran Señora”, Don Pedro reveló que en un inicio no creyó lo que le estaban informando y por eso tardó en encontrarse con su familia para recibir la lamentable noticia.

“Para mí fue muy difícil, pero al principio lo tomé como broma… Me llamaron como a las 4 de la mañana, o no sé a qué hora pasó el accidente, el caso es que me llamaron, yo dije ‘es una broma’, y me volví a quedar acostado. Luego al rato otra vez, otras llamadas, entonces ya me levanté yo y fui a la casa de Rosa Amelía, porque ya estábamos separados, y ya estaba ahí el gentío… toda la gente esperando la noticia”, detalló.

Finalmente, el llamado “Patriarca del Corrido” aseguró que es muy difícil sobreponerse a una pérdida de ese tipo, sobre todo cuando se encuentra solo.