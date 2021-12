Padre de Halyna Hutchins responsabiliza a Alec Baldwin por la muerte de su hija

Ciudad de México.- Después de más de dos meses del accidente que le quito la vida a Halyna Hutchins en el rodaje de la película ''Rust'' después de que el actor Alec Baldwin le disparara, el Anatoly Androsovych, padre de la víctima rompió el silencio.

En entrevista para The sun, el señor Androsovych dijo que Baldwin tuvo la culpa del accidente, además de exteriorizar confusión, pues existe información que ha sido revelada durante la investigación del hecho.

Cuestionando las afirmaciones de Baldwin respecto a que no disparó el arma durante el ensayo, el papá de Halyna declaró:

No puedo entender el comportamiento de Alec. ¿Por qué eliminó sus tuits cuando quedó claro que el disparo ocurrió durante un ensayo? ¿Y por qué disparó durante los ensayos? El revólver es el tipo de arma que no dispara si no presionas el gatillo... Alec es parcialmente culpable de causar ese disparo. Para mí está claro que Baldwin apretó el gatillo, por lo que es difícil para mí entender cómo no se le puede responsabilizar en parte por la muerte de mi hija”.