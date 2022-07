Padre de Elon Musk tiene otro hijo con su hijastra

Ciudad de México.- La familia de Elon Musk se ha posicionado en el ojo público despúes de que Errol revelara que se convirtió en padre nuevamente a sus 76 años con su hijastra Jana Bezuidenhout.

Después de que el 2018 Errol y Jana tuvieran su primer bebé llamado Elliot Rush, ahora ha trascendido esta noticia.

Bezuidenhout, es hija de su segunda esposa, por lo que el empresario la vio crecer desde que tenía cuatro años, pero esto no fue impedimento para que tiempo después iniciaran una relación de pareja.

El nuevo bebé

Sobre la llegada del nuevo bebé, Errol manifestó en entrevista para The Sun: “No he checado su ADN. Pero se ve tal como mis otras hijas. Se ve como una mezcla de Rose y Tosca. Se ve tal como Rushi y se comporta como él. Así que es muy obvio, sabes. No era planeada. Pero, o sea, estábamos viviendo juntos. Se quedó aquí por 18 meses después de que Rushi nació”.

Pese a esta situación, el padre de Elon contó que no vivirá con Jana, sobre todo por la experiencia que tuvo cuando estuvo casado con la mamá de la joven.

Me doy cuenta de que ella está dos generaciones atrás, mientras su madre estaba una generación atrás cuando me casé con ella. Así que cualquier hombre que se case con una mujer, incluso si se siente muy animado, va a ser lindo por un tiempo. Pero hay una gran diferencia. Y la diferencia se va a notar. Me casé con su madre cuando ella tenía 25 y yo 45. Era probablemente, la mujer más hermosa que haya visto en mi vida”

Manifestó.

Por otra parte, el mismo diario manifestó que Elon se volvió “loco” cuando se enteró que el hombre que le dio la vida iba a ser padre con su hermanastra, pues Errol estuvo casado con la madre de Jana, Heide, durante 18 años y procrearon 2 hijos.