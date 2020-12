Padece reguetonero Arcángel de una enfermedad cerebral

REDACCIÓN.- Estos momentos en los que la humanidad atraviesa un momento muy delicado con respecto a la salud, cada vez es más complicado cuando se dan a conocer diversas afecciones de salud, justo como el que padece el reguetonero Arcángel, quien reveló que tiene una enfermedad cerebral.

Tan solo el pasado 2019, en estas mismas fechas, el intérprete de canciones como "Ahora dice" o "Te robo" estuvo hospitalizado debido a que tuvo un connato de infarto. Doce meses más tarde dio a conocer que se encuentra en medio de un tratamiento médico por una afección en el cerebro.

El reguetonero Arcángel, compartió en sus redes sociales la fotografía de una máquina de tomografía en donde compartió como pie de foto que le detectaron una mancha en el cerebro, razón por la cual se encuentra preocupado, pero deposita su fe en Dios en estos momentos delicados.

"Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro. Pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, LA MUERTE!!, pero tampoco me quisiera marchar tan joven”, escribió el músico en sus redes.