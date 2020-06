Paco de la O es otro famoso que sufre crisis económica por Covid-19

MÉXICO.- El actor Paco de la O es otro de los famosos que se han visto afectado económicamente debido a la pandemia del coronavirus.

A pesar de estar pasando por momentos difíciles en su economía, Paco asegura que ha sacado algo bueno de esta crisis: reconectarse con su madre.

Debido a que no tiene mucho dinero como para pagar la renta de una casa o departamento, el también músico, tuvo que irse a vivir a la casa de su mamá, luego de haberse independizado hace más de 30 años.

“El año pasado le aposté todo a mi grupo musical y pues no funcionó, fueron momentos difíciles de frustración ante muchos proyectos que se me cayeron, se me juntó con la pandemia y han sido muchas enseñanzas”, comentó.

Además, el intérprete agradece a varios de sus amigos y colegas actores que lo han apoyado durante esta crisis, esperando con ansias poder abrazarlos muy pronto.