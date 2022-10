Paco Ayala, de Molotov acusa a Los Miserables de iniciar pleito y golpear a presentadora

Ciudad de México.- Las bandas mexicana y chilena Molotov y Los Miserables protagonizaron un pleito durante una presentación en el festival chileno Renace.

Tras la disputa, de la que ya circulan videos en redes sociales, Claudio García, de Los Miserables, calificó de prepotente a la banda mexicana, por lo que Paco Ayala, de Molotov le respondió.

“La banda abridora tenía, como todas las bandas, un horario para tocar y un horario para terminar nuestro show porque sigue otra banda y tienes que respetar, que fue justo lo que no hizo esta banda Los Miserables. No pararon de tocar, les avisaron que ya se habían pasado diez minutos, pasaron otros diez minutos y les dijeron: ‘es la última canción, tienen que bajarse porque sigue Molotov’”, dijo el artista en entrevista para Sale el Sol.

Asimismo, Ayala refirió que los organizadores del evento bajaron el volumen del micrófono de García para así conseguir que saliera del escenario, pero la acción provocó la molestia del chileno.

Le bajaron el volumen al micrófono, entonces el cantante se enojó, aventó un atril al propio baterista de su banda y luego se fue contra nuestra batería al agarrar el atril para romperla y uno de nuestro staff lo bajó, lo jaló para que no hiciera eso. No solo la irresponsabilidad de no respetar los horarios, sino que quería destruir nuestra batería. Lo bajó y no llegó a más”, detalló.