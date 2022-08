VIDEO: Pablo Montero se disculpa en programa en vivo luego de su comportamiento agresivo contra reportera

Tras la gran polémica en la que se vio Pablo Montero al arrebatarle el equipo a una reportera de Ventaneando, una gran cantidad de señalamientos y críticas son las que ha recibido el cantante por su actitud.

En el video que ha circulado en redes sociales hasta viralizarse, se ve cómo Montero se molesta ante los comentarios de una reportera que le preguntó cómo ha lidiado con su problema de alcoholismo, menciona Milenio.

Esto mismo ha causado que en múltiples plataformas critiquen la actitud del artista, además de aprovechar el motivo para sacar a relucir más de sus conductas cuestionables.

Sin embargo, durante el programa "Chismorreo", Pablo Montero habló en vivo acerca de este momento del sábado pasado, que sucedió momentos antes de su presentación.

El sábado pasado me presentaba en Saltillo. Iniciamos la rueda de prensa y después yo me empecé a tomar fotografías con la gente de prensa y mandarle saludos. Yo estaba con el niño a un lado y me hacen una pregunta que no tenían que hacer delante de él, eso fue lo que me molestó.” dijo.

Comportamiento agresivo

Luego de que la reportera dijera que por unos momentos fue retenida y la obligaron a borrar material recogido, Montero aceptó sus actos desagradables y pidió disculpas, afirmando que se haría responsable de todos los daños que pudo haber causado.

Pido una disculpa a la reportera y a su compañero porque mi comportamiento no fue el correcto y si es necesario pagar algo, lo voy a hacer. Al público también le pido una disculpa por mi forma de actuar sin embargo me descontroló la pregunta y la verdad cuando ves el video, yo me tuve que salir, me fui al escenario y a ellos los acompañaron a la salida, ya no los dejaron entrar al concierto.” mencionó Montero.

Ante todo, los reporteros del programa cuestionaron la actitud agresiva por la pregunta que no resultaba, a su parecer, muy fuerte, a lo que respondió:

Toda la gira he estado muy comprometido, muy disciplinado y enfocado en hacer las cosas bien. Lo que me molestó fue que me hicieran la pregunta justo cuando estaba con el niño, si la hubieran hecho en otro momento, la contesto. Fue una pregunta muy personal y delicada.”

Para terminar la entrevista, Montero señaló cómo es que los reporteros muchas veces hacen preguntas que "intentan desconcentrar al artista", mencionando que siempre están buscando lo malo en momentos en los que se encuentran susceptibles.

