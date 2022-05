Pablo Montero recuerda nostálgicamente a Vicente Fernández

Ciudad de México.- Pablo Montero se sinceró al ver la bioserie ‘El último rey: El hijo del pueblo’ en su segunda temporada y se le escaparon varias lagrimas.

Este proyecto no ha sido autorizado por la familia de Chente y es transmitido por la plataforma 'Blim'.

Asimismo, compartió sus deseos que su progenitor y Vicente Fernández hubieran podido presenciarla .“Porque a mi padre le hubiera gustado ver esto, me hubiera gustado que lo viera don Vicente, por las ganas, el coraje, el amor, el respeto, la dedicación y el profesionalismo con el que yo interpreté a este personaje, entrañable para mí” agregó.

Además, aprovechó para recordar el cante fue una inspiración en su carrera "Gracias a él yo canto ranchero y que siempre me voy a llevar sus últimas palabras que dijo en una de sus últimas presentaciones que dedicó hacia mi persona y me invitó a cantar y lo que dijo que yo voy a salir adelante siempre, sin pedirle ayuda a él, y que era de los nuevos exponentes de la música mexicana, que yo me lo había ganado a pulso, y que él me admiraba y me respetaba por eso estaba ahí en escenario, por eso me estaba invitado a cantar” concluyó.