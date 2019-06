Pablo Montero dice que ex esposa interpuso orden de restricción

CIUDAD DE MÉXICO.-Pablo Montero confirmó que Carolina Van Wielink, madre de sus hijas, interpuso una orden de restricción en su contra debido a las diferencias que surgieron entre ellos por el pago de una propiedad.



Luego de que la semana pasada se diera a conocer que el cantante y actor fue detenido en Playa del Carmen por una orden de restricción hacia sus hijas Carolina y Daniela, Montero explicó la verdadera situación en el programa Hoy.

A mi la verdad me sacó mucho de onda, por eso le dije a Caro vamos (ante las autoridades), tenemos que ir a checar eso, y me dijo: ‘no, es que si es cierto’. (…) Y me tienen que notificar para que tenga validez, si no te notifican, pues tu obviamente no estás enterado”.