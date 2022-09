Pablo Montero descarta rivalidad con Jaime Camil por bioseries de Vicente Fernández

Ciudad de México.- Este miércoles se estrenó en Netflix la bioserie de Vicente Fernández que protagoniza Jaime Camil, por lo que las comparaciones con Pablo Montero no se hicieron esperar.

Por esta razón, Montero descartó que exista conflicto con Camil, incluso aseguró que mantienen una excelente relación.

Durante su más reciente encuentro con la prensa, Pablo manifestó que los dos se ayudaron y aconsejaron cuando encarnaron al Charro de Huentitán.

“Jaime es como mi primo, yo con mi tío tenía una relación muy bonita, él quería mucho a esas niñas, nos pasábamos muchos fines de semana con ellos, y él adoraba a las niñas y con Camil tenemos comunicación, y hablamos de ‘oye, ¿cómo ves?, ¿cómo te sientes?, ¿cómo hiciste esto al hablar o al caminar o en la ropa?, ¿cómo era él?’, yo lo conozco desde antes, mis papás se conocen”, dijo a los reporteros que se dieron cita en la conferencia de la obra GranDiosas, El Musical.

Pablo Montero ha buscado ayuda profesional

Por otra parte, el intérprete confesó que tras el incidente que protagonizó con una reportera en plena conferencia de prensa, ha buscado ayuda profesional.

“Yo tomé un curso después de eso y es estrés, fue estrés, porque el estrés se conecta con la ira, y te enojas, yo soy de carácter fuerte, obviamente he aprendido a controlarme por mis hijos, por mis músicos, antes en pleno show les llamaba la atención a mis músicos […] pero ya no, eso se soluciona después, en una junta y hablando”, manifestó.

Asimismo, Pablo aseveró que no tendría problemas en admitir que necesita ayuda con sus adicciones. “Claro, siempre lo he dicho, cuando yo tuve en su momento un problema lo hablé abiertamente, que me costó mucho trabajo, porque muchos en este medio, tienen ese problema”.

Pablo Montero se preocupa por sus hijos

Finalmente, al hablar de su vida personal, destacó que siempre ha tenido en mente que la relación con sus exparejas debe ser la mejor por el bien de sus hijos.

“Con mis hijos estoy bien, tengo que estar bien, y con las mamás tengo que llevar siempre una relación cordial, porque se tiene que se llevar siempre, y eso tiene ser así, y yo soy el primero que expone eso ante una mesa cuando estamos hablando con la familia, les digo que tiene que ser así, tiene que ser cordial para que los niños estén contentos”, explicó.