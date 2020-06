Pablo Alborán y Ricky Martin ¿tuvieron un romance?

Recientemente el cantante y compositor español Pablo Alborán anunció su salida del clóset y se declaró abiertamente homosexual.

Lo anterior se dio a conocer gracias a un video que subió a sus redes sociales “estoy aquí para contaros que soy homosexual“, confesó el malagueño en pleno mes del orgullo gay.

“No pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era“, comentó después de asegurar que siempre ha luchado “en contra de toda expresión que vaya en contra de la libertad y del odio“.

Además sentenció que su orientación era algo que seguramente muchos “ya lo sabían o se lo imaginaban”.

Con estas declaraciones el rumor de que el interprete de “Solamente tú” y Ricky Martin habrían tenido una relación se incrementaron.

Hace algunos años, se le relacionó sentimentalmente a los cantantes luego de que ambos compartieran imágenes juntos, hicieran una colaboración e intercambiaran mensajes.

En la columna que publica este viernes Álex Kaffie para El Heraldo de México, se deja de manifiesto que ambos exponentes de la música NO mantuvieron una relación y esto se debe a problemas de compatibilidad.

Tras la salida del armario de Pablo Alborán vuelven a emerger los rumores de que él y Ricky Martín fueron pareja. No, los artistas no sostuvieron romance alguno. Y es que sexualmente no son compatibles. Disculpe que no dé más detalles. No puedo ser tan explícito” escribió.