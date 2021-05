Pablo Alborán alista concierto vía streaming

TIJUANA, B.C.- Un podcast y un concierto vía streaming son los planes más cercanos del cantautor español Pablo Alborán, quien esta pandemia exprimió sus adentros para escribir como nunca.

En conferencia vía zoom, el intérprete de “Solamente tú” destacó que el encierro le ha dejado mucho, para bien, para mal.

“Sino se vive no tienes nada que contar, he tenido que remover mis adentros para escribir, inspirarme, motivarme y para poder volver a grabar desde la distancia”, explicó.

Desde su hogar en España, quien será coach de La Voz en su país junto a Alejandro Sanz, dijo que para él la música significa la razón de su existencia.

“Canto y escribo por una necesidad vital que me ayuda a comprender todo lo que me sucede y todo lo que veo, me ayuda a comprender mejor al resto y a mi mismo y a la vez es un desahogo”, consideró.

Alborán señaló que muchas de las cosas que parecían imposibles no lo eran y se dio cuenta que terminaba canciones que no había acabado, además de grabar al lado de dos grandes.

“En la pandemia grabé con Camilo, Ricardo Arjona, pude terminar el disco a distancia, pero nos pudimos dar cuenta que en la música y el arte se puede buscar otras formas de llegar y conectar”, indicó.

Con 31 años de edad, evocó tres temas favoritos de su actual disco “Vértigo”, como “La fiesta”, “Hablemos de amor” y “Corazón descalzo”, canciones que resumen muy bien el material.

Lo que inspiró este disco fue mi gira por Latinoamérica, muchas canciones fueron hechas en los hoteles donde llegaba, es un disco tremendamente humano”, detalló.

Dijo que es una persona sumamente curiosa y por ende quiere explorar nuevas etapas en su carrera como la actuación, así como seguir componiendo para otros artistas.

Será este sábado 29 de mayo que ofrecerá un concierto virtual a nivel Latinoamérica y España, los boletos están disponibles a traves de ETicket.

“Lo que quiero que la gente sienta, es eso, las ganas que tengo, voy a cantar dejándome el alma, dejándome la piel, porque creo que se merecen lo mejor ahora mismo, prometo dar todo de mi para que me sientan cerca”, finalizó.

Para saber

A través de Audible “Pablo Alborán: Cantar para respirar”, es el podcast que narrará en primera persona, serán siete episodios.