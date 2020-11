Ozzy Osbourne revela estar arrepentido de las múltiples infidelidades realizadas a su esposa

ESTADOS UNIDOS.- Recientemente Ozzy Osbourne se sinceró durante una entrevista en la que habla de las infidelidades que le hizo a su esposa Sharon.

El rockero de Black Sabbath mantuvo una charla con la revista GQ en la que aseguró sentir arrepentimiento de haberle roto el corazón a quien lo amaba.

"He hecho algunas cosas bastante extravagantes en mi vida. Lamento haber engañado a mi esposa. Ya no lo hago. Conseguí mi control de la realidad y tengo suerte de que no me dejara. No estoy orgulloso de eso. Estaba cabreado conmigo mismo. Pero le rompí el corazón”, reveló.

En 2017, también se sinceró sobre sus engaños con Rolling Stone.

“Es una cosa del rock 'n' roll: rockeas y ruedas. Se toma lo bueno con lo malo. Cuando estaba loco, tuve suerte de que no se marchara”, mencionó entonces.

La pareja se casó por primera vez en 1982 y reconcilió su matrimonio en septiembre de 2016 después de una separación a principios de ese año.