Ozzy Osbourne afirma que ha estado cazando gatos y pájaros que merodeaban en su jardín durante la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- La estrella de rock, Ozzy Osbourne, de 72 años de edad, confesó que durante la pandemia se la pasó disparando con su escopeta a los pájaros y los gatos que intentaban cruzar por su jardín, situación que le habría parecido divertida.

Según The Mirror, Osbourn habría declarado en una entrevista de radio, el cantante platicó sobre su mejoría del Parkinson que le diagnosticaron en 2019, y aseguró que ha mejorado un poco en “su puntería”.

Cuando estoy en mi casa, me preocupa no poder caminar nunca correctamente. Cuando comencé esto por primera vez, no podía disparar. Ahora hay gatos, pájaros muertos cada minuto”, dijo.