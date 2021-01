"Ozark" y "The Crown" encabeza los Critics Choice Awards 2021

Para la entrega número 26 de los Critics Choice Awards las plataformas de streaming encabezan las nominaciones en el área de televisión.

La premiación se realizará el 7 de marzo y en Estados Unidos se transmitirá en vivo por The CW, aún por definir el formato por la pandemia del Covid-19.

En esta gala dos series de Netflix son las que encabezan las nominaciones: "Ozark" y "The Crown" en seis categorías cada una, incluida Mejor serie de drama.

En un conteo general Netflix es la plataforma más nominada con 26 seguida por HBO/HBO Max con 24. En tercer lugar, ya muy por debajo con 14 está FX.

En el caso de la serie "Ozark", los protagonistas Jason Bateman y Laura Linney aspiran a Mejor actor y actriz, mientras que para actores de reparto están Tom Pelphrey, Julia Garner y Janet McTeer.

Para "The Crown" Josh O'Connor, Olivia Colman y Emma Corrin aspiran a Mejores actores en drama, mientras que Tobias Menzies y Gillian Anderson como actores de soporte.

A las dos producciones de Netflix le siguen "Lovecraft Country" (HBO), "Mrs. America" (FX), "Schitt's Creek" (Pop), y "What We Do In The Shadows" (FX) todas con cinco nominaciones, y "Better Call Saul" (AMC) y "The Plot Against America" (HBO) con cuatro.

Los Critics Choice Awards reconocen a lo más destacado en cine y televisión. Por ahora sólo se han lanzado las nominaciones de series mientras que el área de largometrajes será lanzada el 8 de febrero.