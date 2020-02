Owen Wilson se une al elenco de Loki luego de dos años alejado de la industria

ESTADOS UNIDOS.- Owen Wilson se une a Marvel en el elenco de Loki, la nueva serie Disney + centrada en el personaje al que da vida Tom Hiddleston.

Según información de Vanity Fair, fuentes cercanas al proyecto confirman la participación de Wilson, aunque aún se desconoce qué personaje interpretará. Brandon Davis, del sitio web comicbook.com, fue el primero en dar la noticia. La historia de la serie también es secreta, más allá del hecho de que seguirá la versión del universo alternativo del villano tramposo mientras usa el Teseracto robado para saltar por el espacio-tiempo.

Wilson, de 51 años, no se ha visto en la pantalla grande durante aproximadamente dos años, y su último papel importante fue una parte de apoyo junto a Julia Roberts y Jacob Tremblay en el director Stephen Chbosky’s Wonder, una adaptación de la novela más vendida de R.J. Palacio Fue coprotagonista con Ed Helms en la comedia Father Figures ese mismo año, pero por lo demás, la única aparición de Wilson desde entonces ha sido parte de "Father Ra-Shawbard" en la serie de parodia Documentary Now!

Wilson nunca anunció ningún descanso formal de la actuación, pero el intérprete, mejor conocido por Zoolander, Wedding Crashers y las películas de Wes Anderson Bottle Rocket, The Royal Tenenbaums y The Life Aquatic With Steve Zissou, definitivamente está saliendo de un período tranquilo. Wilson generalmente se ha mantenido ocupado, sin siquiera tomarse mucho tiempo de inactividad después de un momento de crisis personal en 2007.

Wilson también aparecerá en la próxima película de Anderson, The French Dispatch, este verano, y co-protagonizará con Jennifer Lopez en la comedia Marry Me, sobre una glamorosa estrella del pop que decide por capricho casarse con un chico común y corriente. También aparecerá junto a Salma Hayek en el romance de ciencia ficción Bliss, sobre personas que creen que viven en una simulación.