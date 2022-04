Ovi se expresa contra Natanael Cano ''Casi me matan''

Tijuana BC.- El cantante Ovi se expresó hacia Natanael Cano luego de que este lo mencionara en sus redes sociales. ‘’Qué es lo que pasa’’ pregunta el músico, tratando de averiguar cuál es el problema que tiene Nata contra su persona.

El artista compartió por medio de sus historias de su cuenta de Instagram las dudas y sugerencias que tiene hacia el autor de los corridos tumbados.

Vuelves a mencionarme y no sé por qué, yo ni siquiera pienso en ti, me vuelves a mencionar poniendo un screenshot de un video mío donde a mi casi me matan, sí, casi me matan, tú lo sabes, con eso no se juega ¿oíste?… pero yo no voy a caer en tu juego, no me voy a poner a tu altura… Si tienes algún problema de inferioridad o algo o salir del clóset, sal brother"