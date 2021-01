Otra ex novia de Eleazar Gómez teme que quede libre

CIUDAD DE MÉXICO.- Jeanette Karam, ex novia de Eleazar “N”, confesó sentir temor de que el actor quede libre luego de que la modelo Tefi Valenzuela lo denunciara ante las autoridades por violencia intrafamiliar equiparada.

Durante la entrevista que concedió al programa Venga la Alegría, Karam, quien en una ocasión anterior también reveló haber sido agredida físicamente por el artista, ahora manifestó su miedo ante la posibilidad de que Eleazar salga de la cárcel.

“Te mentiría si te digo que no, sí me asusta un poco el hecho de que él salga libre porque al final yo no sé cómo vaya a reaccionar, yo en su momento no lo creí capaz de muchas cosas, y él me demostró que, en efecto, era capaz de mucho más de lo que yo me imaginaba, entonces no te voy a mentir, sí me genera un poco de miedo, un poco de ansiedad, pero yo confío en que la justicia se va a hacer, y que lo que pase va a ser porque así tenía que ser”, declaró Jeanette.

Sobre el proceso legal que inició junto otra mujer que de igual forma asegura haber sido violentada por el actor, Karam dijo que aún le cuesta trabajo hablar de lo mal que la pasó durante su relación con Eleazar “N”.

“Cuando eres una víctima de violencia, es muy difícil hablar de lo que viviste, verbalizarlo, y encontrar empatía en alguien más, entonces nosotras tres la hemos encontrado la una en la otra y ha sido muy bonito. Tefi por el momento sí, está afuera, ha viajado, y ella también está muy optimista a pesar de que se han recorrido sus audiencias, ella sabe que está haciendo lo correcto, y yo aquí, y también Elia (Ezrré) la estamos apoyando con todo lo que podemos para buscar justicia por todas las mujeres que lo hemos vivido”, explicó.

Por otra parte, Jeanette Karam aplaudió la valentía que tuvo Nath Campos para denunciar el abuso que sufrió por parte del youtuber Rix, pues asegura que como víctima te expones a comentarios a favor y en contra al hacer pública tu denuncia.